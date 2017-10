Bewusteloos na keiharde klap; dader nog steeds spoorloos

Het slachtoffer na de mishandeling

APELDOORN - De politie heeft nog geen idee wie de dader is van een mishandeling in Apeldoorn, in mei van dit jaar. Een 22-jarige man werd toen bewusteloos geslagen.

Vanavond worden er in Bureau GLD nieuwe bewakingsbeelden getoond van de dader, in de hoop op een doorbraak. Op 11 mei zag het slachtoffer dat een aantal mannen een vrouw lastig viel. Toen hij er wat van zei ontstond een woordenwisseling. Een man haalde hard uit en het slachtoffer ging naar de grond. Hij kwam pas in de ambulance weer bij bewustzijn. Gebroken kaak De man had door de klap een gebroken kaak en oogletsel. Van de woordenwisseling weet hij niets meer. De nieuwe beelden die vanavond worden getoond zijn van een ander moment op de avond. Daarop is de dader beter te zien. De politie hoopt dat hij alsnog wordt herkend. Het is de derde keer dat er in het programma aandacht wordt besteed aan de zaak. Zie ook: Wie slaat een jongeman (22) knock-out in Apeldoorn Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

Bureau GLD is vanavond te zien om 17.20 uur op tv bij Omroep Gelderland en wordt elk uur herhaald