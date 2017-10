Weer problemen met salaris; spelers Achilles '29 weigeren te voetballen

GROESBEEK - De spelers van tweede divisionist Achilles '29 uit Groesbeek zijn in staking. Ze gaan pas weer voetballen als de salarissen voor augustus betaald zijn.

De Groesbeekse club, die afgelopen seizoen uit de eerste divisie degradeerde, heeft al langer moeite om de salarissen te betalen. De laatste maanden lukt het telkens niet de salarissen op tijd te betalen. Eind vorig seizoen duurde het ook lang voor de spelers hun geld kregen.

Spelersvakbond VVCS bemoeide zich met de situatie die uiteindelijk werd opgelost. Nu zijn er dus opnieuw problemen met betalingen.

Eerst geld zien

De spelers willen nu dus eerst geld zien, voor ze weer gaan voetballen. Ook de spelers die pas na augustus zijn aangetrokken zijn niet op de training verschenen, ze zijn solidair met de spelers die al bij de club waren.

Achilles beleeft een teleurstellende start in de tweede divisie en staat op dit moment elfde. Komend weekend staat de wedstrijd tegen GVVV op het programma. Of die wedstrijd door kan gaan is nog onduidelijk.

Voorzitter Harrie Derks van Achilles '29 was maandag nog niet in de gelegenheid om te reageren op de staking.

