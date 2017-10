Een betere wereld begint in de Liemers, en bij jezelf...aldus Multaboni

ARNHEM - Een betere wereld begint in de Liemers. Daar werd acht jaar geleden gestart met het project Hope XXL. Het doel: een betere wereld. Over de eerste acht jaar is nu een boek verschenen.

Het boek Pax Havelaar is geschreven door 'Multaboni', die in het dagelijks leven Chris van de Ven heet. Chris was te gast bij Rob Kleijs op Radio Gelderland. Hij legde daar het idee uit achter Hope XXL uit, dat door hemzelf is opgericht. 'We willen dat iedereen op de wereld zijn leven met rapportcijfer 8 bekroont. In Nederland zitten we daar al heel dichtbij. We moeten ons dat meer realiseren. Elke dag dat je hier wakker wordt, heb je eigenlijk de loterij gewonnen.'

Betaal eens iemand zijn koffie

Hope XXL begon met een groep van tien jongeren uit de Liemers die samen plannen maken voor een betere wereld. De groep wordt steeds groter en heeft inmiddels een behoorlijke lijst met plannen voor een betere wereld. Van de Ven legt uit: 'Dat gaat van ideeën voor een betere wereld, tot tips voor mensen die zich gelukkiger willen voelen door iets heel simpels te doen. Ruim eens zwerfafval op, dan krijgen we een mooiere wereld en voel je jezelf een stuk beter. Of betaal de koffie voor degene achter je in de rij. Dingen weggeven, daar worden mensen gelukkig van.'

Kind aan huis bij VN

De Pax Havelaar gaat dus over de eerste acht jaar van de beweging Hope XXL. Maar eigenlijk was het idee dat ze korter zouden bestaan. 'We hoopten dat we na een jaar de Verenigde Naties zover hadden dat ze onze ideeën over zouden nemen. Maar dat duurde wat langer. Inmiddels zijn we wel al een keer of tien bij de VN geweest. Toen we begonnen vroeg ik aan Jan Terlouw: is het naïef om te denken dat we de wereld kunnen verbeteren en bij de VN binnenkomen? Hij zei: niets doen is erger. Inmiddels weten ze wie we zijn bij de VN, dus het gaat de goede kant op', aldus Chris van de Ven.

Uit de zogeheten Liemerslist met ideeën voor een betere wereld zijn 80 projecten in heel Nederland voortgevloeid. Zo hopen ze vanuit de Liemers de wereld een beetje beter te maken. Al moeten de mensen dat vooral zelf doen, vinden ze bij Hope XXL. Het boek Pax Havelaar is een dubbele uitgave. Volgens Van de Ven is het een 'omgekeerd boek'. Als je het boek omdraait, lees je Max Havelaar van Multatuli.