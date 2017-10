Bewoonster (99) niet thuis: inbraak

GIESBEEK - De politie zoekt een inbreker in Giesbeek die zondag tussen 16.00 en 18.30 uur in een seniorenwoning aan de Meentsestraat is geweest.

De inbreker had de cilinder van een slot geforceerd om binnen te komen, de bewoonster van 99 was op dat moment niet thuis. Wat de inbreker heeft buitgemaakt is niet bekend.

De politie in Giesbeek beschikt over een signalement door oplettende buurtbewoners die het verspreidden via de buurtApp. Niettemin wil ze in contact komen met mensen die meer weten van de inbraak.