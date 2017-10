Vader en zoon in Las Vegas: 'Wachten tot het weer veilig is'

LAS VEGAS - Het was een verwarrend moment voor de man en zoon van Iris Jansen uit Dinxperlo. Beiden zijn in Las Vegas; ze stonden op enkele honderden meters van het openluchtconcert waarop een schutter plots het vuur op opende. Zeker vijftig mensen overleefden de aanslag niet. Ruim honderd mensen raakten gewond.

Vanaf een hotelkamer op de 32e verdieping leegde de schutter enkele keren zijn wapen op de mensenmassa beneden hem. Hij werd door de politie doodgeschoten. Van de vrouw met wie hij incheckte in het hotel ontbreekt ieder spoor. Naar haar wordt volop gezocht.

Niet veilig

'Daarom zitten mijn man en zoon nog altijd opgesloten in een hotel. Het is nog niet veilig buiten', zegt Iris Jansen tegen Omroep Gelderland. Ze heeft inmiddels contact met haar dierbaren. Deze morgen stond ze op en checkte het nieuws, zoals iedere morgen.

Al snel had ze in de gaten dat er iets goed mis was in Las Vegas. Bovendien waren Iris' man en zoon net aangekomen in de gokstad; ze zijn op een drieweekse rondreis door de Verenigde Staten.

'Ik las iets over een schietpartij in een casino. Omdat ze er net waren, dacht ik niet dat ze direct het casino waren ingedoken. Ik stuurde een appje: zijn jullie oké? Geen antwoord. Een sms, geen antwoord. Uiteindelijk kreeg ik een bericht terug.'

Luister hier het gesprek terug dat Frank van Dijk had met Iris Jansen:

Gelukkig was alles goed met vader en zoon. Ze liepen net een winkelcentrum binnen toen de schutter het vuur opende. 'De deuren gingen dicht, er was paniek bij de beveiliging. Toen hadden ze door dat het echt menens was op straat.'

Had zo anders kunnen lopen

Na de geruststellende mededeling dat haar geliefden veilig zijn, zette Iris Jansen de tv aan. 'Je gaat verder lezen, zet CNN aan, en dan zie je dat het geen casino was maar een muziekfestival. We hebben allemaal de gruwelijke beelden van de aanslagen van de afgelopen tijd op ons netvlies. Dan denk je: voor hetzelfde geld lagen zij daar. Het had zo anders af kunnen lopen als ze even naar muziek waren gaan luisteren.'

Na een omzwerving door wat ondergrondse gangen die leidden vanaf het winkelcentrum kwamen vader en zoon in de parkeergarage onder een hotel uit. Daar zijn ze opgevangen door hotelpersoneel en wachten ze, met een boel anderen, in de bedrijfskantine totdat ze eruit mogen. Terug naar het eigen hotel, dat even verderop ligt.

Iris Jansen: 'Ze zijn best onder de indruk, maar denken ook: Wij leven nog! We zitten dan misschien wat oncomfortabel, maar waar heb je het over? Hun gedachten zijn bij de slachtoffers.'

