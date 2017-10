Topdrukte bij buitenschoolse opvang op landelijke stakingsdag

Volgens Robert Sikkes van de Algemene Onderwijsbond legt 90 procent het werk neer op de landelijke stakingsdag. 'De stakingsbereidheid is groot in Gelderland. Wat opvalt is dat een aantal scholen in het streng gereformeerd- en speciaal onderwijs zich niet heeft aangemeld om te staken.'

BSO's vangen de kinderen de hele dag op

Al die kinderen die niet naar school gaan, vraagt om creatieve oplossingen van de ouders omdat ze niet hun kind de hele dag naar de opvang willen brengen. Soms passen opa's en oma's op en een aantal ouders probeert vanuit huis te werken.

Vaak zorgt de buitenschoolse opvang voor extra ruimte op de opvang. Bij de meeste buitenschoolse opvangen zetten ze alle zeilen bij. 'Op al onze 40 locaties zijn we de hele dag open en draaien we met volledige bezetting. We hebben iedereen die ingeroosterd kan worden, ingepland', zegt Bob Veenstra van Kinderopvang Humanitas in de Achterhoek.

Ook kinderen die niet zijn aangemeld bij de BSO zijn bij de meeste opvangcentra welkom tijdens de stakingsdag. 'Dit moeten de ouders wel zelf betalen', vertelt Mariël te Brake van kinderdagverblijf Juut en Co.

Beter salaris, minder werkdruk

Op 5 oktober staken leraren in heel Nederland voor een beter salaris en minder werkdruk. Zij leggen voor één dag het werk neer. Een deel van de leraren gaat staken in Den Haag en een ander deel blijft in de regio.

Voor de leraren zijn veel bijeenkomsten en manifestaties gepland. In Wehl is een manifestatie voor leraren die niet af willen reizen naar Den Haag. Ook pretparken spelen handig in op de staking. Zo gaat Julianatoren in Apeldoorn extra open voor bezoekers die dag en de kaartjes zijn extra goedkoop.