Stem je favoriete liedje de Gelderse Top 100 in!

ARNHEM - Met een ferme klap op de rode knop heeft Ronnie Ruysdael maandagmiddag de stemmachine van de Gelderse Top 100 online gezet. De Nijmeegse feestzanger behoort tot een select gezelschap dat de afgelopen 10 jaar iedere keer van de partij is geweest.

De komende drie weken kan er worden via internet gestemd worden op onder anderen Boh Foi Toch, Arne Jansen, Amira, Lavalu, Joey Hartkamp, Frank Boeijen, Hank the Knife & The Jets, De Havenzangers, Trinity, Normaal en The Spitfires. Nog steeds komen er elk jaar nieuwe liedjes bij of zijn er gouwe ouwe die een gooi doen naar een plekje in de lijst.

De afgelopen twee jaar wist Het Toverbaltheater uit Beneden Leeuwen op nummer 1 te komen met hun aanstekelijk lied over Gelderland. Lukt het ze dit jaar weer?

Nieuw dit jaar zijn onder anderen het Nijmeegse Dweilorkest 't Assekuus, singer- songwriter Lisa Ké, De Pensionado's en de Achterhoekse band Copperfield van de dit jaar overleden zanger Appie Daalmeijer.

Ronnie Ruysdael heeft een lange staat van dienst in De Gelderse Top 100. Natuurlijk met De Sjonnies, maar ook met een duet met Zanger Rinus ('Eet veel bananen') . Zal zijn nieuwe single Zo is het leven ook de lijst halen?

Ga naar www.de.geldersetop100.nl en stem jouw favorieten de lijst in!