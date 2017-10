Evacuatie 12 bewoners na brand in slaapkamer

Foto: News United

EIBERGEN - Bewoners van een woonzorgcentrum van GGNet aan de Grotestraat in Eibergen moesten in de nacht van zondag op maandag halsoverkop hun appartement uit door een brand in een slaapkamer. De rookschade is groot, meldt een woordvoerster van het complex.

Van de 12 geëvacueerde bewoners zijn 4 elders op het terrein van GGNet in Eibergen opgevangen. Acht anderen konden naar een ander woonzorgcentrum in Eibergen, Meergaarden. 'Daar kunnen de mensen in ieder geval vandaag en vannacht blijven', aldus de woordvoerster. De oorzaak van de brand is in onderzoek. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl