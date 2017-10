NUNSPEET - De brandweer is maandagochtend groot uitgerukt voor een persoon die in de Zandenplas bij Nunspeet zou liggen.

Er is onder meer een duikteam bij de plas, laat de brandweer weten via Twitter. Het gaat om een vermist persoon, maar wat er precies aan de hand is, dat is nog onduidelijk.

Rond 10.30 uur kwam een melding van 'een persoon te water', waarop de hulpdiensten uitrukten.