Duikteam stopt zoektocht naar 'drenkeling'

NUNSPEET - De brandweer is maandagochtend groot uitgerukt voor een persoon die in de Zandenplas bij Nunspeet zou liggen. De zoektocht is inmiddels gestaakt. De politie denkt dat de 'drenkeling' aan de andere kant van de plas het water is uitgelopen.

Er was onder meer een duikteam bij de plas, liet de brandweer weten via Twitter. Het ging om een melding van een vermist persoon, maar of er ook daadwerkelijk iets aan de hand was, bleef lange tijd onduidelijk. Omdat niets werd aangetroffen, besloot de brandweer de zoektocht te stoppen. Politieagent Johan Bouma reageert cynisch op Twitter. 'Zwemmen? Kom gerust volgend jaar weer', zegt hij. Een brandweervoorlichter zei eerder: 'De hele plas wordt nu afgezocht. Het is niet een heel grote plas, maar het blijft toch altijd zoeken naar een speld in een hooiberg als er daadwerkelijk iemand in ligt.' Rond 10.30 uur kwam de melding van 'een persoon te water', waarop de hulpdiensten uitrukten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl