Volkan (24) uit Harderwijk mag Turkije nog steeds niet verlaten

NUNSPEET - Volkan Caliskan, de Harderwijker die door de Turkse overheid verdacht wordt van het steunen van terroristische activiteiten, mag dat land nog steeds niet verlaten.

Zijn broer Kemal zegt tegen Omroep Gelderland: 'Het is zwaar, maar we zijn een nuchtere familie en houden ons sterk. Het is absurd dat Volkan nog steeds niet weg mag. We wachten op melding dat hij snel berecht zal worden en dit in het buitenland mag afwachten. Maar daar moet de rechter over beslissen.'

Bang voor beïnvloeding

Volkan's broer is nog altijd terughoudend maar naar de media. Hij wil graag als woordvoerder van de familie praten over zijn broertjes situatie, maar is bang dat alles wat hij zegt de zaak van Volkan op een negatieve manier kan beïnvloeden.

Met zijn broertje gaat het naar omstandigheden oké, vertelt Kemal. 'Hij wil gewoon snel weten waar hij aan toe is, terug naar Nederland en aan zijn studie in Nijmegen beginnen. De hele situatie heeft een flinke impact op hem. Hij is nu in Ankara, waar hij nog altijd vrijwilligerswerk doet in de hondenopvang. Laatst stuurde hij een foto waarop hij een biertje drinkt samen met onze moeder, die nu nog bij hem is.'

Protest bij voetbalmatch

De 24-jarige student Volkan werd half augustus opgepakt na een voetbalwedstrijd. Daar werden spandoeken getoond die steun betuigden aan twee docenten die in hongerstaking waren gegaan, als protest tegen de maatregelen die president Erdogan trof na de coup van een jaar daarvoor.

Na een paar weken kwam Volkan vrij, maar hij mag het land tot nog toe niet verlaten.

