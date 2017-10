Amper treinen door stroomstoring

Foto: ANP

UTRECHT - Het centraal station in Utrecht is getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor kunnen vrijwel geen treinen vertrekken en aankomen. Dat heeft gevolgen voor de dienstregeling in Gelderland.

De NS weet niet hoe lang de storing duurt, maar ging vanochtend uit van enkele uren. Reizigers moeten rekening houden met vertraging, uitval van treinen en wijzigingen op het laatste moment. Volgens plaatselijk netbeheerder Stedin was de stroomstoring het gevolg van een uitgevallen transformator en die doet het weer. Volgens spoorbeheerder ProRail duurt het enige tijd voordat alle treinen weer op schema liggen. Niet alle treinen staan op de juiste plek, zegt ProRail. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl