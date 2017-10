Wekkerradio vliegt in brand; man lichtgewond aan voet

Foto: Omroep Gelderland

VOORTHUIZEN - Bij een brand in een woning aan de Frans Halsstraat in Voorthuizen is maandagmorgen een persoon man lichtgewond geraakt. De brandweer kwam rond 6.30 uur af op de brand, die waarschijnlijk werd veroorzaakt door een wekker.

Het slachtoffer was beneden toen hij gewaarschuwd werd door zijn blaffende hond op de slaapkamer. Eenmaal boven bleek er een stoel in brand te staan. Hij probeerde het vuur zelf te blussen, maar dat mislukte. De man raakte gewond aan zijn voet. De brandweer heeft het vuur geblust. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk is een wekkerradio op de stoel in brand gevlogen.