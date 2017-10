Dichtende dominees in Rozendaal krijgen eigen paaltjes

ROZENDAAL - Zeven paaltjes met gedichten vormen vanaf eind deze week het Barnard Poëziepad in Rozendaal. Het pad wordt vernoemd naar vader en zoon Barnard. Vader Willem, bekend onder zijn dichtersnaam Guillaume van der Graft, was van 1961 tot 1971 predikant in Rozendaal.

Zijn zoon Benno trad in de voetsporen van zijn vader en publiceerde verschillende dichtbundels. Beiden wonnen literaire prijzen met hun werk. Willem Barnard is niet de enige dichtende dominee van Rozendaal. De Genestet In de negentiende eeuw bracht dichter en theoloog Petrus Augustus De Genestet (1829-1861) zijn laatste levensjaren door in de kleine gemeente. Een van de gedichtenpaaltjes komt bij De Genestets voormalige woonhuis. Het initiatief voor de wandelroute komt van de Stichting Dichter in Beeld uit Limburg en werd meteen omarmd door de inwoners van Rozendaal. Vandaag worden de granieten zuiltjes geplaatst, woensdag moeten ze allemaal voorzien zijn van een gedicht. Zondag is de officiële opening van het pad. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl