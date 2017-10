Gratis meedoen aan de Stevensloop? Even een code ritselen

NIJMEGEN - Wie al eens aan de Stevensloop in Nijmegen heeft meegedaan, mag een nieuwe deelnemer gratis laten meedoen. Dat meldt de organisatie. De vierde Stevensloop vindt plaats op 18 maart.

Met de actie wil de organiserende Stichting Zevenheuvelenloop meer hardlopers kennis laten maken met de Nijmeegse stadsloop. Hardlopers die zich weer inschrijven, krijgen een code voor nieuwe deelnemers. Die code voor gratis deelname kan worden geactiveerd, totdat de limiet van 5.000 lopers per afstand is bereikt.

De Stevensloop heeft drie afstanden: 5 en 10 kilometer en een halve marathon (21,1 kilometer).

Ronald Veerbeek, directeur Stichting Zevenheuvelenloop, zegt: 'Wij willen graag zoveel mogelijk mensen aan het hardlopen krijgen. Jaarlijks vinden al ruim 60.000 lopers uit het hele land hun weg naar onze evenementen en wij hopen met de actie voor nieuwe Stevenslopers nog meer mensen enthousiast te maken voor de loopsport.'

Nieuw parcours

Het parcours van de 5 kilometer is vernieuwd en veranderd in een klassiek rondje Nijmeegse bruggen over de Snelbinder en de Waalbrug. De winderige Waalkade en de lastige beklimming van de Voerweg maken geen onderdeel meer uit van het parcours. De finish is net als bij de 10 kilometer en halve marathon aan de voet van de Stevenskerk op de Grote Markt.

De 10 kilometer en de halve marathon voeren onder andere over stadsbrug De Oversteek en stadseiland Veur Lent. Voor kinderen is er de mini-Stevensloop op en rondom de Grote Markt.

Inschrijven voor de Stevensloop kan al.

