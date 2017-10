NEC'er Wojciech Golla speler van de week

NIJMEGEN - Wojciech Golla is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De Poolse verdediger van NEC was één van de uitblinkers in de voetbalshow die de Nijmeegse titelfavoriet in de eerste divisie verzorgde tegen MVV. Golla kreeg vijf punten, één meer dan Milot Rashica, weer de gevaarlijkste aanvaller bij Vitesse. Drie punten gingen naar Ferdi Kadioglu, de jeugdige spelmaker van NEC.

Mason Mount viel uitstekend in bij Vitesse, niet alleen vanwege zijn doelpunt. De Chelsea-huurling pakte twee punten. Het laatste punt was voor Joris Delle, de doelman van NEC die bij de stand 1-1 een essentiële redding had.

KLASSEMENT:

Thulani Serero (Vitesse) 9

Remko Pasveer (Vitesse) 7

Tim Matavz (Vitesse) 7

Milot Rashica (Vitesse) 7

Bryan Linssen (Vitesse) 6

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 5

Daryl van Mieghem (De Graafschap) 5

Guram Kashia (Vitesse) 5

Ferdi Kadioglu (NEC) 5

Wojciech Golla (NEC) 5

Arnaut Groeneveld (NEC) 4

Jordy Tutuarima (De Graafschap) 4

Sven Braken (NEC) 3

Alexander Büttner (Vitesse) 3

Mark Diemers (De Graafschap) 3

Anthony van den Hurk (De Graafschap) 2

Youssef El Jebli (De Graafschap) 2

Filip Bednarek (De Graafschap) 2

Mason Mount (Vitesse) 2

Jordan Larsson (NEC) 1

Ted van de Pavert (NEC) 1

Thomas Bruns (Vitesse) 1

Joris Delle (NEC) 1