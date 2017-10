Meesters en juffen dreigen met nog meer stakingen

Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Als de staking op basisscholen van donderdag niets oplevert, dan leggen de leraren in november zeker twee dagen het werk neer. Dat zegt belangengroep PO in actie in de Volkskrant. Dat betekent dat scholen in Gelderland weer op slot gaan en werkende ouders een oplossing voor hun kinderen moeten vinden.

'Als we nu niets voor elkaar krijgen, dan lukt het nooit meer. Er is een enorme actiebereidheid onder leraren', zegt landelijk actieleider Thijs Roovers. De belangengroep voor leraren in het basisonderwijs wil dat de politiek 900 miljoen euro steekt in extra salarissen. Daarnaast zou Den Haag 500 miljoen moeten uittrekken om de werkdruk te verlagen. De basisschoolleraren zijn niet tevreden met de 270 miljoen die het demissionaire kabinet extra wil uitgeven. Eind juni voerden meesters en juffen ook al actie voor meer geld en een lagere werkdruk. Onderwijsbond is verrast PO in actie moet de plannen voor nieuwe stakingen nog bespreken met de vakbonden. En de uitspraak van PO in actie wekt verbazing bij de Algemene Onderwijsbond, AOb. Liesbeth Verheggen van de AOb: 'We zijn samen aan het actievoeren. Dan lijkt het me ongebruikelijk dat een van de organisatoren zelfstandig nieuwe stappen aankondigt. Ik vind het jammer dat het zo gaat, want we hebben elkaar hard nodig.' De staking van donderdag heeft de steun van de PO-raad, de werkgeversorganisatie van het basisonderwijs. Maar verder wil het bestuur vooralsnog niet gaan. 'Elke keer dat er een staking wordt aangekondigd, gaan we te rade bij de schoolbesturen. Willen die door, dan gaan we door. Zo niet, dan scheiden onze wegen', zegt voorzitter Rinda den Besten tegen de Volkskrant. Zie ook: Juffen en meesters staken 5 oktober

'Ik voel me totaal niet gesteund'; leraren teleurgesteld over salariskorting na staking