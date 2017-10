Wie heeft er zin in een patatje Max van deze Winterswijkse 'frituurartiest'?

Foto: Cafetaria Het Pelkhuisje

WINTERSWIJK - Max Verstappen reed zondag een grandioze race in Maleisië. Reden voor een snackbar in Winterswijk om een speciaal patatje Max in het leven te roepen.

Eigenaar Laurens Tenbergen van snackbar Het Pelkhuisje schijnt wel vaker iets geks te doen, maar nooit eerder knutselde hij een racewagen van frikandel. Het kost een paar satéprikkers en twee van de snackstaven en dan heb je een Formule 1-auto op je patat. Op Facebook noemt iemand Tenbergen al 'frituurartiest', Cora van Mora Racing zegt een ander over de creatie. Een derde laat weten even een pitstop te gaan maken bij de Winterswijkse cafetaria. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl