Automobiliste (82) ramt flat, bewoners naar buiten

NIJMEGEN - Een flatgebouw in de Albanystraat in Nijmegen is in de nacht van zondag op maandag uit voorzorg ontruimd geweest, omdat een automobiliste de gevel van het pand had geramd.

De brandweer heeft de gevel geïnspecteerd en geconstateerd dat deze niet ontzet is geraakt. Daarna mochten de veertien geëvacueerde bewoners terug naar huis. Ze waren opgevangen in een aangrenzend pand. De 82-jarige automobiliste die tegen de gevel reed, is ongedeerd gebleven.