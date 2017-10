Brand Zutphen onder controle; bewoners mogen niet naar huis

ZUTPHEN - Bij een kapper in Zutphen woedde zondagavond korte tijd brand. De brandweer schaalde op, omdat er boven de zaak mogelijk nog bewoners aanwezig waren. Uiteindelijk was de brand snel onder controle. De bewoners waren niet thuis, maar mogen zondagavond niet thuis slapen vanwege de rook.

De brandweer was met twee brandweerwagens en een hoogwerker ter plaatse. De brandweer heeft de boel geventileerd, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Volgens een verslaggever woonde er vooral veel studenten in de woningen.

De brand woedde aan de Laarstraat. In eerste instantie meldde brandweer dat het om een Grieks restaurant zou gaan, later werd duidelijk dat het een kapperszaak betrof.