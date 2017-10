Bewoners nog niet naar huis na brand Zutphen

De brandweer was met twee brandweerwagens en een hoogwerker ter plaatse. De brandweer heeft de boel geventileerd, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Volgens een verslaggever woonde er vooral veel studenten in de woningen.

De brand woedde aan de Laarstraat. In eerste instantie meldde brandweer dat het om een Grieks restaurant zou gaan, later werd duidelijk dat het een kapperszaak betrof.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, dat wordt maandag onderzocht.