Ribhouse in Voorst ontruimd na brand

Foto: Roland Heitink

VOORST GEM VOORST - Restaurant Ribhouse Texas in Voorst is zondagavond korte tijd ontruimd geweest door een kleine brand. 'We hebben het zelf kunnen blussen, maar de brandweer is wel even langs geweest', vertelt teamleider Diederik.

Door de brand moesten de klanten de zaak met een lege maag verlaten, maar volgens het restaurant ging dat allemaal heel rustig. 'We kregen complimenten van de klanten dat we het zo snel en rustig hebben ontruimd. Ze hadden ook begrip voor de situatie en vroegen wanneer ze weer terug konden komen', aldus de teamleider. Dat gaat zondag nog niet. Het afzuigsysteem doet het niet meer en daardoor is ook de grill niet te gebruiken. 'Maar morgen zijn we weer open. Gelukkig viel het al met al allemaal reuze mee.' Het is overigens niet de eerste keer dat het restaurant getroffen wordt door een brand. Vorig jaar mei brak er ook al brand uit. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl