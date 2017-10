Volleybalsters grijpen naast Europese titel

Foto: EPA

ARNHEM - De Nederlandse volleybalsters zijn er niet in geslaagd de Europese titel te pakken. In Azerbeidzjan was Servië veel te sterk, het werd 3-1.

Bij Oranje spelen vier Gelderse volleybalsters: Femke Stoltenberg uit Harreveld, Lonneke Slöetjes uit Varsseveld, Myrthe Schoot uit Winterswijk en Celeste Plak uit Apeldoorn, Oranje kwam in de finale met 2-0 achter, herpakte zich in de vierde set, maar moest daarna toch de wedstrijd aan de Serviërs laten. Het is al voor de tweede keer op rij dat Oranje genoegen nemen met EK-zilver.