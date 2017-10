Mason Mount koestert zijn eerste doelpunt voor Vitesse

ARNHEM - Mason Mount zorgde als invaller voor de gelijkmaker namens Vitesse tegen FC Utrecht.

Een bijzonder moment voor de Chelsea-huurling. "Ja, een ongelooflijk gevoel. Dit moment zal lang in mijn gedachten blijven. Want het is mijn eerste doelpunt als professional. Helaas hebben we niet gewonnen, want dat is de bedoeling. We hadden ze flink onder druk op het einde en hadden we verdiend te winnen, maar dat lukte niet."

"Ik ben geduldig en werk hard, maar wil graag hele wedstrijden spelen. Ik wacht op mijn kans en dan wil ik weer scoren. Het liefst op het middenveld, maar ik kan ook vanaf de vleugel spelen. Ik ben vooral een aanvallend ingestelde speler. Nu ga ik terug naar Engeland om te spelen met Onder 19. We hebben een paar vriendschappelijke interlands. Leuk om met mijn oude vrienden samen te spelen, ik heb ze al een tijdje niet gezien. En dit was goed voor mijn zelfvertrouwen."