Schoofs verliest tennisfinale in Frankrijk

Foto: Pexels

EDE - Bibiane Schoofs uit Ede is er niet in geslaagd de toernooizege in Clermont-Ferrand te pakken.

In Frankrijk verloor ze in twee sets van de Wit-Russische Vera Lapko. Het werd 6-4 en 6-4. Het was dit jaar voor Schoofs al de vierde finale in een ITF-toernooi. Alleen in Altenkirchen wist ze het toernooi uiteindelijk ook te winnen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl