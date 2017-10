'De dieren staan achteraan'; Velpse zamelt 160 kilo dierenvoer in

VELP - Ze was de afgelopen weken eigenlijk maar met een ding bezig: stad en land afrijden voor hulpgoederen voor Sint Maarten. Dit keer niet voor de mensen, maar voor de dieren op het getroffen eiland.

Het huis van Karin van Zeeland uit Velp is veranderd in een klein pakhuis. Er ligt voor maar liefst 160 kilo diervoeding en dat gaat maandag allemaal op transport naar Sint Maarten.

'Er zit ook echt wel wat voor mensen bij hoor,' zegt ze. 'Toiletpapier bijvoorbeeld. Ik weet uit de oorlog hoe vervelend het is om het niet te hebben. Een oude krant was al luxe. Maar het meeste dat ik heb verzameld is voor de dieren.'

Een goed gevoel

Karin van Zeeland laat een gang in haar huis zien. Honden- en kattenvoer, manden, dekens en medicatie. 'Het maakt me zo blij, het geeft me een goed gevoel. Dieren staan achteraan in dit soort omstandigheden. Iemand moet het toch doen?'

Maandagmorgen worden de spullen opgehaald en gaan ze op transport naar het eiland. Of de spullen op de juiste plek terecht komen weet ze niet. 'Je moet er maar het beste van hopen. Ik denk dat het wel goed komt.'