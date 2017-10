Fraser prijst zijn spelers na zware reeks wedstrijden

ARNHEM - Henk Fraser erkende dat met name de eerste helft van Vitesse tegen Utrecht niet aantrekkelijk was. Maar daar kon de trainer best mee leven.

"Dit is zo'n wedstrijd dat je niet als een gek rond kan lopen en volop op de aanval. Want fouten worden dan meteen afgestraft. Ik begrijp dat mensen de eerste helft van onze kant minder aantrekkelijk vonden, maar ik vind het van onze kant toch een goede wedstrijd. Ik vind dit geen voorzichtigheid, maar realiteit. Ik genoot ervan dat we geen domme dingen deden. Want je speelt wel tegen een goede tegenstander. Ik dacht dat de eerste goal beslissend zou zijn, gelukkig bleek ik daarin verkeerd te zitten."

Vitesse staat nu derde en daarover is Fraser best tevreden. "Je moet heel eerlijk, je wilt altijd meer. Wij mensen zijn wat dat betreft gierig. Maar van tevoren had ik hier misschien wel voor getekend. Het zit heel dicht bij elkaar en er zijn veel verrassende zaken. PEC Zwolle en VVV staan hoog en wij staan derde. In de tweede helft van het seizoen worden vaak de verschillen gemaakt. Wij moeten zorgen dat we er dan bij blijven."

We hebben zeven wedstrijden gespeeld in 23 dagen. En tegen Nice en ook tegen Ajax hebben we al veel energie verspeeld. Daarom heb ik veel waardering voor mijn ploeg. En sommige jongens hebben nu ook nog internationale verplichtingen."