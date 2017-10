'Twee biertjes' blijken er heel wat meer

OPHEMERT - Een bestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag gepakt met zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Een tipgever zag de man al slingerend rijden op de Bommelsestraat in Ophemert en belde de politie.

Agenten wisten de man snel in de kraag te vatten en vroegen hem hoeveel hij had gedronken. 'Twee biertjes' was het antwoord. De man werd aangehouden voor het rijden onder invloed en blies op het politiebureau 1570 ug/l, zeven keer zoveel als de toegestane hoeveelheid en dat staat gelijk aan tien biertjes. De bestuurder is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.