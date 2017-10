Volleyballers Orion grijpen naast Supercup

Foto: Regio8

DOETINCHEM - De volleyballers van Orion zijn er niet in geslaagd de Supercup te pakken. Tegen Lycurgus werd in Groningen met 3-1 verloren. Alleen in de tweede set wist Orion de Groningse tegenstand te breken: 25-20, 20-25, 25-20 en 25-22.

De strijd om de Supercup is die tussen de bekerwinnaar, Orion, en de landskampioen, Lycurgus. 'Belangrijk, maar niet het belangrijkste', zo omschreef aanvoerder Stijn Held de confrontatie eerder. Trainer Strikwerda wil zich dit seizoen vooral focussen op het landskampioenschap. Verder heeft hij nog een belangrijk doel: 'Ik wil spelers aan het Nederlands team afleveren, dat is mijn persoonlijke ambitie.' Het nieuwe seizoen start aankomende zaterdag, Orion start dan gelijk met de Gelderse derby tegen het talentteam uit Arnhem.