Hulpdiensten rukken massaal uit voor mist

HARDERWIJK - De brandweer is zondagmiddag met veel wagens uitgerukt voor een vermoedelijke brand in het centrum van Harderwijk. Buurtbewoners belden de hulpdiensten omdat een winkelpand vol stond met rook. 'De brandweer kwam ter plaatse en bewoners van bovengelegen woningen kwamen naar buiten', vertelt een ooggetuige.

Die rook bleek echter niet van vuur, maar van een mistgenerator af te komen. Zo'n generator slaat aan bij een inbraak, een winkel komt dan onder de mist te staan om het zicht van inbrekers te belemmeren.

'Er wordt nu onderzocht of er daadwerkelijk een inbraak heeft plaatsgevonden of dat er wellicht sprake is van een technisch mankement', aldus een brandweerwoordvoerder. De uitgerukte brandweerwagens konden rechtsomkeert maken.