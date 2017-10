Acht spelers van Vitesse op pad voor interlands

Tim Matavz is geselecteerd voor de Sloveense nationale ploeg

ARNHEM - Acht spelers van Vitesse hebben de komende week interlandverplichtingen.

Guram Kashia (Georgië), Milot Rashica (Kosovo) en Tim Matavz (Slovenië) spelen WK-kwalificatiewedstrijden. Matavz is opgeroepen voor de interland uit tegen Engeland en zijn land is nog in de race voor het WK. Thulani Serero (foto) speelt een WK-kwalificatieduel met Zuid-Afrika, maar dat land heeft alleen nog een theoretische kans op het WK.

Julian Lelieveld is opgeroepen voor Oranje onder 20 en Mitchell van Bergen zit bij de selectie van Oranje onder 19. Mukhtar Ali en Mason Mount zijn geselecteerd voor Engelse jeugdteams.