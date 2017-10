Band Exit The Hive wint persprijs Open Podium

Exit the Hive uit Ulft. Foto: Omroep Gelderland De vakjury stond onder leiding van zanger Gé Renders. Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De band Exit The Hive uit Ulft heeft zaterdag de persprijs gewonnen tijdens de 25e editie van het Open Podium in Schouwburg Amphion in Doetinchem.

De vierkoppige band maakt gewaagde, experimentele muziek. Bij de prijsuitreiking ontbrak een gitarist, omdat die de bus moest halen. Exit The Hive is vrijdag te zien en te horen in het programma De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. In een bomvolle grote zaal in Schouwburg Amphion streden zeven finalisten om de prijzen. Publiekslieveling werd Vaye Musicaltheater uit Terborg met een vrolijke musicalmedley. Theaterfabriek Gekkoo uit Gaanderen won de vakjuryprijs.