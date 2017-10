Amazone Lisa Bongers heerst in China

PEKING - Lisa Bongers heeft een klinkende overwinning behaald in Beijing.

De amazone uit Alverna won de Youth Grand Prix in de Chinese hoofdstad. Ze reed met het paard Wavanta een foutloos parcours en was vijf seconden sneller dan de Oostenrijker Felix Koller. Ze reed niet op haar eigen paard.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Bongers werd vrijdag nog tweede in Beijing bij de Young Riders. Ze is bezig aan een sterk seizoen, want bij het EK eindigde ze als negende.