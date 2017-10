Judoka Junior Degen Nederlands kampioen

Foto: Pixabay

ARNHEM - Judoka Junior Degen is in de klasse tot 73 kilogram Nederlands kampioen geworden. De Arnhemmer was in de finale te sterk voor Wytze de Jong. Hij won in de golden score.

Degen pakte in 2015 ook de nationale titel ten koste van De Jong, toen in de gewichtsklasse tot 66 kilogram. De 24-jarige Arnhemmer maakt al een tijdje geen deel meer uit van het bondsprogramma van de judobond. Naar eigen zeggen staat hij alleen nog voor de lol op de mat. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl