Eis drie jaar cel voor overval op hotel Duiven, M&M's als bewijsmateriaal

DUIVEN - Tegen de verdachte van de overval op hotel Van der Valk in Duiven in 2012 is een gevangenisstraf van drie jaar geëist. Een zakje M&M's speelde een essentiële rol in deze zaak.

De overval werd op zondagmorgen 18 november 2012 gepleegd. De aanwezige receptioniste werd daarbij met de dood bedreigd en gedwongen achter de receptie te gaan liggen. Een tweede medewerker van het hotel sloot zichzelf op in een ruimte naast de receptie. De overvaller was op de fiets en heeft voordat hij de overval pleegde M&M's uit een automaat gehaald. Daarna zette de dader een bivakmuts op en pleegde de overval, waarbij hij geld buit maakte.

Verdachte ontkent

De nu 28-jarige verdachte uit Arnhem werd op 20 juni van dit jaar gearresteerd, waarbij ook wapens werden gevonden. Voor de rechtbank in Arnhem ontkende de verdachte maandagochtend dat hij de overval heeft gepleegd. Wel erkende hij dat er wapens bij hem werden gevonden tijdens zijn aanhouding. Het ging om een nepcolt, een nep AK-geweer, een vlindermes en dummiepatronen. Hij dacht het gedoogd zou worden als hij dat thuis zou houden. De verdachte noemde dit een hobby, maar pas sinds een half jaar.

Zakje M&M's

Op de wikkel van een zakje M&M's dat was aangetroffen in de parkeergarage van het hotel was DNA van de verdachte te vinden. Die liet weten dit niet te begrijpen. Hij gaf aan ook wel eens in de Van der Valk in Duiven geweest, ergens voor 2013 en met de fiets en alleen. Hij was benieuwd, omdat het hotel toen net nieuw was. De verdachte noemde het onbegrijpelijk dat er DNA is gevonden. Hij kon zich niet herinneren waar hij op het moment van de overval was. Op een foto zou een oorbel te zien zijn. De verdachte gaf wel toe dat hij in 2012 een oorbel droeg, maar niet zo groot als degene die op de beelden te zien was.

Slachtoffer in behandeling

Van der Valk heeft een vordering gedaan van 1300 euro: 500 euro voor het verdwenen kasgeld en 800 euro aan loon dat moest worden uitbetaald, omdat één van de slachtoffers niet kon werken. Zij deed een vordering van 5800 euro. En ze liet weten dat ze in behandeling is gegaan, om zich weer veilig te voelen op straat en tijdens haar werk. Uiteindelijk werd haar contract bij Van der Valk niet verlengd en ook haar huidige werk als receptioniste in een ander hotel heeft ze moeten neerleggen. De verdachte reageerde direct. 'Ik vind dit verschrikkelijk wat mevrouw is overkomen.'

M&M's verplaatsbaar DNA-materiaal

De advocaat van de verdachte achtte een geldboete voor het wapenbezit wel reëel. Maar wat de overval betreft, vroeg zij om vrijspraak De advocaat benadrukte dat de DNA-match van generlei waarde zou zijn. Het gaat om verplaatsbaar materiaal en de vraag is of het bewuste zakje M&M's wel van de overvaller is. Daarvan is volgens de advocaat geen bewijs, omdat er op de beelden niet valt te zien dat het zakje M&M's in de parkeergarage terecht is gekomen. 'Essentieel is dat het gaat om verplaatsbaar DNA-materiaal. Ook wordt er op de website van M&M's een garantie van 31 weken versheid gegarandeerd.'

Verdachte niet linkshandig

Ook werd er in de verklaring gesteld dat de medewerkster van het hotel door een linkshandige persoon werd bedreigd met een wapen. De verdachte gaf aan dat hij rechtshandig is. Ook vond de advocaat de getuigenverklaringen onvoldoende. Diverse kenmerken van de verdachte komen volgens de advocaat niet overeen met zijn uiterlijk en accent.

Eis van drie jaar

De officier van justitie kwam een eis van drie jaar met aftrek van het voorarrest. De vordering van de verdachte vindt het OM redelijk het bedrag van 5800 euro kan in het geheel worden toegewezen. De uitspraak is over twee weken.

