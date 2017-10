Kentekenplaten van politieauto's gestolen tijdens vechtpartij

BRAKEL - Een dief heeft in Brakel de kentekenplaten van twee politieauto's gestolen. De diefstal vond plaats toen de politie assistentie verleende bij een vechtpartij in het dorp.

'Met deze kentekenplaten rijden wij meldingen, voor mensen die hulp nodig hebben. Nu kunnen twee politievoertuigen eigenlijk niet gebruikt worden voor de dienst. BEDANKT', reageert de politie boos op Facebook.

'Je bent een rund'

Wijkagent Patricia grapt op Twitter met 'je bent een rund als je met kentekenplaten stunt.' De oproep van de politie is in ieder geval duidelijk: 'Zou de held die vannacht in Brakel twee kentekenplaten van onze politievoertuigen heeft gehaald deze aan ons willen teruggeven? Het zou zo zonde zijn van het belastinggeld als we nieuwe aan moeten schaffen.'

Of de dief zich gaat melden is nog even afwachten, waarom de kentekenplaten zijn gestolen is nog onduidelijk.