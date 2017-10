Jeugdbrandweer Rheden valt in de prijzen

RHEDEN - De leden van de jeugdbrandweer in Rheden hebben de eerste prijs gewonnen bij de landelijke brandweerwedstrijden. Na de provinciale ronde en halve finale moesten ze zich zaterdag bewijzen tijdens de grote finale in Houten, met succes dus.

De club met brandweermannen in spé tussen de 16 en 18 jaar moest een incident nabootsen. 'Dit keer was er brand in een agrarische tuinbouwschool met twee slachtoffers', vertelt Patrick Moll. De jury kijkt naar de inzet, snelheid, veiligheid en tactiek van de verschillende korpsen. 'Alles is fictief met bijvoorbeeld knetterkastjes.'

De competitie begon met 150 korpsen, in de finale waren er daar nog tien van over. Dat Rheden de prijs in de wacht sleept noemt burgemeester Petra van Wingerden 'fantastisch.'