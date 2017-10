Vitesse komt niet verder dan 1-1 thuis tegen Utrecht

ARNHEM - Vitesse heeft thuis tegen Utrecht met 1-1 gelijk gespeeld. De eerste helft was niet om aan te zien, na rust was het beter en dat kwam met name door de thuisclub.

93. Het blijft 1-1. Vitesse staat nu derde in de eredivisie. 90e: De derde wissel aan Arnhemse zijde. Charlie Colkett komt erin voor Navarone Foor. Er komen nog drie minuten bij. 89e: Er zijn 15.432 toeschouwers aanwezig in GelreDome. 88e: Vitesse probeert nog een slotoffensief te ontketenen. Er zit meer energie in het spel nu. 85e: Vitesse domineert het duel nu volledig. Utrecht heeft vanmiddag zeker geen recht op drie punten. 83e: Luc Castaignos kent geen gelukkige invalbeurt met twee gemiste kansen. 80e: Vitesse is weer dichtbij de 2-1. Castaignos schiet hard over. 79e: Mount is los. Hij bedient Rashica en diens schot levert een hoekschop op, waar dan weer niks uitkomt. 76e: Mason Mount is er net in en scoort meteen. 75e: Fantaky Dabo is één van de minst slechten bij Vitesse. 74e: Castaignos mist zijn eerste kans. Mason Mount komt er ondertussen in voor Linssen, die zijn minste wedstrijd van dit seizoen speelde. 73e: Vrije trap Vitesse na een overtreding van Ayoub op Bruns. Büttner schiet op de vuisten van Jensen. 69e: Een mislukt schot van Labyad, een hakje van Kerk en het laatste zetje van Dessers: 0-1. 68e: Ook na de eerste Europa League-wedstrijd tegen Lazio oogde Vitesse energieloos tegen VVV. Drie dagen na Nice lijkt hetzelfde aan de hand tegen Utrecht. 66e: Een licht fluitconcert, want het publiek is het er niet mee eens dat Matavz moet wijken voor Castaignos. 65e: Van der Meer krijgt geel, omdat hij Rashica weer niet kan houden. 64e: Luc Castaignos komt er zo aan om Vitesse extra aanvallende impulsen te geven. 63e: Wat druk nu van Vitesse. Maar Büttner neemt een hele slechte hoekschop. 58e: De vrije trap van Labyad gaat net naast. En even later krijgt hij geel voor een overtreding op Serero. 56e: Labyad reageert heel overdreven na een tikje van Guram Kashia, die wel geel krijgt. 55e: Navarone Foor gaat gestrekt, omdat Thulani Serero de bal vol tegen hem aan schiet. 53e: Rashica komt na een loopactie tot een schot, waarvoor Jensen zowaar gestrekt moet. 49e: De tweede helft is nog veel van hetzelfde. Topscorer Tim Matavz krijgt nauwelijks een bruikbare bal. Hier is hij in duel met ex-NEC'er Dario Dumic. foto: Will Kuijpers 45. Het was een enorm saaie eerste helft zonder enig serieus doelgevaar. De 0-0 ruststand is dan ook volledig logisch. 42e: Vitesse maakt te weinig gebruik van Rashica, die zijn tegenstander Van der Meer vrijwel constant de baas is. 41e: Ajax staat voor in Heerenveen, dus als Vitesse nu scoort, staan de Arnhemmers virtueel tweede. 38e: Rashica schiet met links, maar niet zo goed als vorige week tegen Ajax. De bal rolt naast. 33e: Labyad gilt het uit na een tikje van Linssen. Maar even later dartelt hij weer over het veld. 30e: Het eerste half uur is niet bijster boeiend. Adnane Tighadouini kijkt toe vanaf de tribune. 25e: Vrije trap van Büttner recht in de muur. 21e: Bryan Linssen begon als Zorro aan de wedstrijd vanwege zijn gebroken neus, maar hij heeft zijn masker al afgedaan. 19e: Alexander Büttner speelt met vuur. Met geel op zak permitteert hij zich nogal veel. 15e: De supporters zijn enthousiast, maar er valt nog weinig te beleven in GelreDome. 12e: Vitesse krijgt een vrije trap na een overtreding op Milot Rashica. Thomas Bruns mikt de bal maar net naast. 9e: Hij is belangrijk voor Vitesse, maar ook erg blessuregevoelig. Thulani Serero is aangeslagen na een duel. 7e: Er wordt gecollecteerd voor het KWF Kankerbestrijding. Vitesse en KWF hebben de samenwerking met vier jaar verlengd. En in het kader daarvan fietst Gert Jacobs de hele wedstrijd bij de hoekvlag op een hometrainer. 4e: Er wordt massaal geklapt in de vierde minuut voor de overleden clubiconen Theo Bos (Vitesse) en David Di Tomasso (FC Utrecht), die allebei met nummer vier speelden. 3e minuut: Alexander Büttner krijgt al snel een gele kaart na een onbesuisde charge. 14.31 Net te laat begint de wedstrijd. 14.26 Hertog maakt zijn traditionele vlucht door het stadion. 14.20 Vitesse staat nu vijfde, maar bij winst op Utrecht en puntenverlies van Heerenveen tegen Ajax stijgen de Arnhemmers naar de tweede plaats. 14.14 Vitesse neemt afscheid van Adnane Tighadouini, die nu voor Twente speelt, en Lewis Baker, die met zijn doelpunten vorig seizoen heel belangrijk was bij de bekerwinst. 14.12 Assistent Aleksandar Rankovic doet fanatiek mee. 14.10 De spelers zijn bezig aan de warming up. 14.05 Vitesse staat vier punten boven FC Utrecht, dat de laatste twee wedstrijden flink verloor. Uit tegen Twente met 4-0 en thuis tegen PSV werd het 1-7. 13.48 Bij Utrecht een oude bekende: Zakaria Labyad, die twee-en-een-half jaar bij Vitesse speelde. Dat was niet altijd een succes. Uit tegen Ajax voor de beker (0-4) en uit voor de competitie Feyenoord (1-4) waren zijn beste wedstrijden. foto: Will Kuijpers 13.42 Twee jeugdige, fraai uitgedoste fans van Vitesse. 13.40 Volgende week zit GelreDome vol, want dan treed Jannes op. 13.30 Vitesse mist Arnold Kruiswijk. Verder is iedereen fit gebleven na de 3-0 nederlaag in de Europa League tegen het Franse Nice. De opstelling: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen. 13.25 Vitesse-trainer Henk Fraser brak als voetballer door bij FC Utrecht. Daar werd hij van aanvaller omgeschoold tot centrale verdediger en op die positie groeide hij uit tot een topspeler in de eredivisie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl