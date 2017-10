Liveblog: Vitesse wil in top eredivisie blijven met thuiszege op Utrecht

ARNHEM - Vitesse draait mee in de top van de eredivisie. Bij een thuiszege op FC Utrecht vanmiddag blijft dat zo. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

14.05 Vitesse staat vier punten boven FC Utrecht, dat de laatste twee wedstrijden flink verloor. Uit tegen Twente met 4-0 en thuis tegen PSV werd het 1-7. 13.48 Bij Utrecht een oude bekende: Zakaria Labyad, die twee-en-een-half jaar bij Vitesse speelde. Dat was niet altijd een succes. Uit tegen Ajax voor de beker (0-4) en uit voor de competitie Feyenoord (1-4) waren zijn beste wedstrijden. foto: Will Kuijpers 13.42 Twee jeugdige, fraai uitgedoste fans van Vitesse. 13.40 Volgende week zit GelreDome vol, want dan treed Jannes op. 13.30 Vitesse mist Arnold Kruiswijk. Verder is iedereen fit gebleven na de 3-0 nederlaag in de Europa League tegen het Franse Nice. De opstelling: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen. 13.25 Vitesse-trainer Henk Fraser brak als voetballer door bij FC Utrecht. Daar werd hij van aanvaller omgeschoold tot centrale verdediger en op die positie groeide hij uit tot een topspeler in de eredivisie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl