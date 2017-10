Nijmeegse woningmarkt laat 'enorme groei' zien

NIJMEGEN - Er kwamen zaterdag landelijk 85.000 bezoekers naar de 18.000 huizen die meededen aan de halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag. Vooral de Nijmeegse huizenverkoper heeft geen klagen. De woningmarkt in de Waalstad is volgens Marcel Hermsen, voorzitter van NVM Nijmegen, 'overspannen' te noemen door 'de enorme groei in het aantal transacties en de huizenprijzen'.

In Nijmegen deden er 200 huizen mee aan de Open Huizen Dag, die huizen kregen gemiddeld drie tot vier bezoekers over de vloer. 'Je ziet dat er niet meer gewacht wordt op de Open Huizen Dag maar dat mensen eerder gaan kijken om er snel bij te zijn', vertelt Hermsen.

Ook krapte in Arnhem

Ook in Arnhem hebben ze last van de krappe woningmarkt. 'Vooral woningen tussen de twee en drie ton zijn schaars', vertelt Moniek Koenders van NVM Arnhem. 'In de crisistijd heeft alles stilgelegen waardoor we nu achter de feiten aanlopen.' Volgens Koenders is het niet iets van de laatste tijd: 'Dit speelt al langer.' Schuytgraaf lost een deel van de problemen op volgens de Arnhemse voorzitter, maar lang niet alles. 'Het aanbod kan de vraag gewoon niet aan.'

Dorpen profiteren

'We zien nu zelfs dat het aantal verkopen in Nijmegen daalt door het krappere aanbod', aldus Hermsen. Door de enorme groei in Nijmegen merkt hij dat omliggende dorpen als een 'spin-off-markt' gaan functioneren. In die dorpen stijgt het aantal verkopen dus ook waardoor er mee wordt geprofiteerd. 'In de buitengebieden wordt de Open Huizen Dag dan ook beter bezocht omdat de druk daar nog iets minder is', aldus de voorzitter.

Vooral voor starters is het door de groei steeds lastiger om woonruimte te vinden in de stad.

13.000 woningen in Noord

Nieuwbouw is dan ook noodzakelijk meent Hermsen. In Nijmegen-Noord worden op dit moment gigantisch veel woningen uit de grond gestampt. Over de Waal zijn inmiddels 4.500 woningen opgeleverd in de Waalsprong. 'Daar komen er nog zeker 8.500 bij', aldus de NVM.

De laatste maanden werden er gemiddeld zo'n 400 woningen per maand verkocht in Nijmegen met een gemiddelde prijs van 239.000 euro. Vooral rijtjeswoningen en appartementen zijn populair.