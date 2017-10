Mountainbiken om kas te spekken

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ZEDDAM - Één keer per jaar kunnen mountainbikers hun hart ophalen in het Bergherbos bij Beek. Normaal gesproken is het stuk bos beschermd en mag er alleen gewandeld worden. Deze zondag wordt er gemountainbiked, onder meer om de kas van Natuurmonumenten te spekken.

Natuurmonumenten heeft het Bergherbos in beheer en heeft dit soort tochten steeds vaker nodig om alles financieel rond te krijgen. 'Deze evenementen zou je noodzakelijk kunnen noemen', zegt boswachter Marcel Dellink die aanwezig is bij de MTB-tocht. Subsidies zijn teruggelopen maar het gebied dat Natuurmonumenten beheerd is niet kleiner geworden. 20 tot 60 kilometer Mountainbikers zijn er in ieder geval blij mee. De MTB Montferlandtocht staat te boek als een van de mooiste van Nederland. Bikers kunnen zelf kiezen hoeveel kilometer ze fietsen. Er zijn drie lussen van twintig kilometer door het bos. Mountainbikers kunnen één lus fietsen, maar ook twee of drie lussen. Zo kan de tocht 20, 40 of 60 kilometer zijn. De start is bij 't Heuveltje in Beek, er doen naar verwachting meer dan 1000 mountainbikers mee. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl