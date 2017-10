'Gecrashte paraglider' blijkt tros ballonnen

De zoekactie zaterdagavond. Foto: Bart Meesters

HEUKELUM - De melding van een gecrashte paraglider in Heukelum blijkt loos alarm. Bij een oprit is een tros ballonnen gevonden en de politie gaat ervan uit dat getuigen die in de lucht hebben gezien. Er is ook geen melding van een vermissing binnengekomen.

Twee getuigen meldden zaterdag aan het begin van de avond dat ze in de omgeving van de Kerkweg een paraglider tollend naar beneden zagen komen. Meerdere politie- en brandweereenheden speurden daarop met zaklampen de omgeving af. Ook werd er een helikopter met warmtecamera ingezet. Beelden van de zoekactie (tekst gaat verder onder de video): Uiteindelijk is een gebied van 2,5 kilometer bij 300 meter uitgekamd, maar een paraglider werd niet gevonden. Degene die de ballonnen heeft opgelaten, wordt verzocht zich bij de politie te melden.