Auto krult zich om boom: bestuurder met de schrik vrij

Foto: New United

NUNSPEET - Op de A28 bij Nunspeet is een auto met hoge snelheid tegen een boom gebotst. Hoewel van de wagen niet veel meer over is, kwam de bestuurder met de schrik vrij.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Het voertuig raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste met de achterkant tegen een boom. De achterbak werd daarbij volledig ingedeukt. De bestuurder van het voertuig is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar lijkt er volgens de politie ongeschonden vanaf te zijn gekomen. Het vermoeden bestaat dat de automobilist had gedronken. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.