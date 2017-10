Dode man aangetroffen op Hommelseweg in Arnhem

ARNHEM - Op de Hommelseweg in Arnhem is in de nacht van zaterdag op zondag een dode man gevonden. Het lichaam lag op straat en werd iets na 02.00 uur ontdekt.

De politie heeft uitgebreid onderzoek verricht. Daaruit is gebleken dat de man niet door een misdrijf is overleden. De dode man lag in de buurt van een rij geparkeerde auto's. Buurtbewoners vreesden dat hij was aangereden en dat de automobilist was doorgereden.