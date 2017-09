Competitievervalsing? NEC moet smaakmaker Kadioglu missen tegen Fortuna

NIJMEGEN - Sinds hij achter de spitsen speelt, draait NEC veel beter. Maar vrijdag uit tegen Fortuna Sittard is Ferdi Kadioglu er niet bij.

De smaakmaker van NEC, die volgende week 18 wordt, is geselecteerd voor Oranje onder 19. Die ploeg speelt de drie wedstrijden voor de EK-kwalificatie. Woensdag tegen Malta thuis, zaterdag thuis tegen Hongarije en volgende week dinsdag volgt Slovenië uit. Het eventuele alternatief voor de positie van Kadioglu bij NEC, Jari Schuurman (foto), kampt met een bovenbeenblessure.

Het lijkt op competitievervalsing dat NEC in een interlandweek niet over Kadioglu kan beschikken in de belangrijke wedstrijd tegen Fortuna, dat tweede staat en vier punten voorsprong heeft op de Nijmegenaren. Maar de Limburgers missen ook hun grootste talent, want Perr Schuurs behoort eveneens tot de selectie. Bij NEC ontbreekt ook Jordan Larsson, die is opgenomen in de selectie van Zweden onder 21. De vorige keer dat de aanvaller werd geselecteerd, ging hij niet. Maarten Paes, dit seizoen meestal vierde doelman bij NEC, is geselecteerd voor Oranje onder 20.