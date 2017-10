Wat is het grootste Gelderse sprookjeshuwelijk aller tijden?

ARNHEM - Ieder jaar trouwen duizenden inwoners van Gelderland en iedereen vindt zijn eigen huwelijk natuurlijk het mooiste. Maar één bruiloft uit de Gelderse geschiedenis steekt daar met kop en schouders bovenuit. Dat is het huwelijk tussen graaf Gerard II van Gelre en gravin Ermgard van Zutphen. Zij trouwden precies 900 jaar geleden in de Zutphense Walburgiskerk.

Het vorstelijke huwelijk van lang geleden heeft nog altijd grote gevolgen voor Gelderland. Met de echtelijke verbintenis tussen de graaf van Gelre en de gravin van Zutphen kwam een groot deel van de Achterhoek bij het graafschap Gelre.

De kinderen van Gerard en Ermgard regeerden zowel over Gelre als over het graafschap Zutphen. Nog altijd wordt een deel van de Achterhoek 'de graafschap' genoemd. We zien die benaming bijvoorbeeld nog terug bij de Doetinchemse voetbalclub De Graafschap. De verbintenis tussen Gerard en Ermgard was dus gelijk een huwelijk tussen de Achterhoek en de rest van Gelderland. En dat huwelijk houdt al 900 jaar stand.

Walburgiskerk in Zutphen

De plek waar het belangrijke huwelijk tussen graaf Gerard van Gelre en Ermgard van Zutphen plaatsvond, bestaat nog steeds. Midden in de Zutphense Walburgiskerk wordt nog altijd getrouwd.

Zaterdag 7 oktober vindt de Gelredag van Omroep Gelderland plaats in de grote kerk van Zutphen. Iedereen kan dan gratis de plek bezoeken waar 900 jaar geleden een groot Gelders sprookjeshuwelijk met grote gevolgen plaatsvond.

