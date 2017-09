Massale zoektocht naar mogelijk gecrashte paraglider

HEUKELUM - De politie is zaterdagavond bezig met een massale zoekactie in Heukelum omdat daar mogelijk een paraglider is gecrasht.

De zoekactie is in de omgeving van de Kerkweg. Twee getuigen melden zaterdagavond dat ze een paraglider tollend naar beneden zagen komen. Meerdere politie- en brandweereenheden zijn aan het zoeken naar de paraglider. Dat was rond 19.00 uur. In totaal gaat het om een gebied van 2,5 kilometer bij 300 meter. Volgens een verslaggever zijn er zeker acht brandweerwagens en vier politie-auto's ter plaatse. Rond 23.30 uur werd ook de politiehelikopter ingezet in de zoektocht naar de paraglider.

De politie heeft nog geen melding van vermissing ontvangen. 'Maar we nemen daarin geen risico. Daarom hebben we opgeschaald', aldus politiewoordvoerder Paul Koetsier. 'Het is wel een flink bebost gebied, dat maakt het zoeken niet makkelijk.'