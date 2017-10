Overleden wielrenner (21) wordt herdacht tijdens Achterhoekse koers

LAREN - De organisatie noemt het de Strade Bianche van de Achterhoek. Een wielerwedstrijd die voor een groot deel over onverharde wegen gaat. Vandaag wordt de eerste editie verreden. De koers staat in het teken van de overleden wielrenner Gijs Verdick uit Laren.

De renner van Cyclingteam Jo Piels overleed in mei vorig jaar op 21-jarige leeftijd. Hij werd getroffen door een hartaanval in Polen, waarna hij in het ziekenhuis een tweede hartaanval kreeg. Verdick werd kunstmatig in coma gehouden en overgebracht naar het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Daar overleed hij.

Een filmpje over de koers (tekst gaat verder onder de video):

Fietsen voor het goede doel

'Hij genoot van de fiets en van het avontuur dat het fietsen hem bracht. In navolging van Gijs laten we je genieten van de landschappelijke schoonheid van de Achterhoek', schrijft de organisatie op de website. De opbrengst van de koers gaat naar Kanjers voor Kanjers, een organisatie die zich inzet voor kinderen uit arme gezinnen.

Strade Bianche is een Italiaanse koers in de regio Toscane. De koers is ontzettend zwaar en geliefd in het wielerpeloton.