Van sokken naar Colombiaanse snacks; meer voedselkramen op de markt

In totaal telt Nederland ruim elfduizend marktkramen. Tien jaar geleden waren dat bijna drieduizend voedselkramen en ruim achtduizend kramen met goederen. Inmiddels zijn er bijna vierduizend kramen met voedsel en daalde de kramen met non-food naar zevenduizend.

Veel kramen met textiel, kleding en schoenen verdwenen van de markten. Ook bloemen en planten zijn er minder vaak te vinden. En bijzondere producten? Die zijn er steeds vaker. Zo is er in Zutphen een olijfkraam. 'Wij merken dat het drukker wordt. Mensen komen vaak voor specifieke producten voor het weekend', vertelt een medewerker. Iets wat marktmeester Theo Aalbers kan beamen. 'Biologische kramen zitten natuurlijk in de lift, maar ook buitenlandse producten. Wij hebben donderdags bijvoorbeeld een kraam met Colombiaanse snacks. Dat is wel echt een verschuiving.'