Lienden wint, TEC kan comeback niet voltooien

LIENDEN - FC Lienden blijft in de tweede divisie bovenin meedraaien. In eigen huis klopte het HHC Hardenberg met 3-2. TEC Tiel is nog zonder overwinning, uit bij Barendrecht werd er met 3-2 verloren.

Erik van Eem zette Lienden na dik twintig minuten op voorsprong, maar HHC kwam niet veel later alweer op gelijke hoogte. Binnen twee minuten had Lienden een nieuwe voorsprong te pakken, dankzij Danny van den Meiracker. In de tweede helft was Van den Meiracker opnieuw trefzeker en zette hij de 3-1 op het scorebord. Vijf minuten voor tijd maakte HHC het nog even spannend door de aansluitingstreffer te maken, maar gescoord werd er niet meer. Lienden staat nu derde, drie punten achter koploper Katwijk dat ook nog een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Comeback Tiel

TEC Tiel leek op een kansloze middag af te stevenen uit bij Barendrecht. Bij rust stond de thuisploeg al met 2-0 voor en in de tweede helft viel ook nog de derde. Maar via Wimilio Vink werd het 3-1 en TEC werd dreigender. In de slotfase viel ook nog de 3-2, via Josemar Makiavala, maar de gelijkmaker bleef uit. TEC wacht daardoor nog steeds op de eerste overwinning. Na zes wedstrijden heeft de ploeg twee punten.

Achilles'29 ging op de eigen Heikant keihard onderuit. Koploper Katwijk was met 4-1 te sterk. Voorafgaand aan de wedstrijd werd keeperstrainer Twan Centen herdacht. Hij overleed vorige week op 53-jarige leeftijd.

De Treffers komen zondag in actie, dan wacht de uitwedstrijd in Amsterdam tegen AFC.